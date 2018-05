La communauté de prêtres de Riaumont au coeur d'une enquête pour agressions sexuelles et violences

Mise en examen pour "agression sexuelle"

D'autres mis en cause ?

En 2001, le suicide d'un élève

ARCHIVES. Riaumont. En 2001, le suicide d'un adolescent

Une école hors-contrat

C'est unune enquête sur laquelle la Police Judiciaire de Lille est saisie "depuis. Tout commence au sein de la communauté de prêtres dedans lesLà-bas, se trouvent à la foiscollège avec internat pour les enfants en difficulté. Les scouts côtoient les encadrants religieux dans unC'est cette période-là en particulier qui intéresse les enquêteurs.en effet aujourd'hui desqu'ils disent avoir subies au milieu des années 90. Julien* est entré au village des enfants à l'âge de 11 ans. Il y est resté presque 4 ans et en garde un. "Les moines avaient des clés avec des gros nœuds de capucins. Ils s’en servaient", explique l'ancien élève, qui dit avoir gardé desde ces violences.Lui raconte comment "les moines qui géraient ça n’avaient pas de scrupules". "J’avaisPar moment, ils me l’empruntaient, poursuit Julien. "Les plus virulents étaient. Elle étaient déjà: on n'avait le droit de rentrer qu’un week-end sur trois, et parfoisComme tous les anciens élèves de cette période, il a étéA qui il a raconté, en détails, sa scolarité à Riaumont. "J’aiil y a 4 ou 5 ans. Tous ceux qui étaient passés par là,. J'ai tout mis de côté. Jusqu'à ce que cet officier de police judiciaire me contacte", poursuit Julien*. "Je voulais porter plainte il y a quelques années mais je n’ai pas pu. Aujourd'hui je compte sur d’autres personnes. Mais."Lui n'a pas été témoin d'agressions sexuelles mais a entendu parler de rumeurs. "La seule chose, une fois, j'ai." Un autre ancien élève, resté plusieurs années à Riaumont, parle lui d'une "" sur ce qui s'est passé là-bas, dans les années 90.Depuis deux ans, les enquêteurs ontnotamment les élèves qui se trouvaient à Riaumont à l'époque. Des témoignages comme celui de Julien* etqui ont permis, en 2017, laalors prieur de la communauté. ". Les enfants qui étaient là à cette période sont entendus", indique de son côté Jean-Paul Argouarc'h, directeur du village d'enfants de Riaumont et ancien prieur.Le, qui supervise l'enquête, ne communique pas mais confirme que le religieux a été, dans un dossier "transmis à l'enquête le 21 février 2018"."Le Père Hocquemiller a étépour qu'il ne soit", précise le Père Hervé Tabourin, interrogé à ce sujet. Nous n'avons pas réussi à joindre Alain Hocquemiller. D'après nos confrères du Point, l'ancien prieur se serait retiré dans l'abbaye du Barroux, située près de Carpentras. après cette première mise en examen, bien que les faits, anciens, soient "", indiquent les enquêteurs, prudents et "sceptiques".auraient été reçus.D'après l'association "", à l'origine des révélations d'actes pédophiles en France depuis 2015, "plusieurs témoignages",ont été reçus. Le réseau d'investigationserait d'ailleurs impliqué dans l'enquête, pour des faits ou des victimes se trouvantEn France, unl'Abbé Régis Spinoza, a par ailleurs étél'an dernier pour "une dizaine de chefs de prévention, dont...", indiquait alors le Procureur de Bourges à nos confrères du Berry. En tout cas, aujourd'hui, la communauté de RiaumonEt quant à ce qui a pu se passer avant, tous prennent des pincettes. "J'ai étépour être entendu sur des histoires d'agressions sexuelles et de violences. Il n'y a", avance le Père Hervé Tabourin."Avec le nombre de chefs qui sont passés,S'il a eu des abus sexuels c'est beaucoup plus grave.", poursuit le religieux. "Cette histoire. Je dors très mal. Mais ce n'est pas la communauté qui compte." Aujourd'hui, une petite trentaine d'enfants sont scolarisés au village des enfants. "Si 30 ans après, des anciens ont besoin de s'exprimerLa communauté de Riaumont avait déjà été, suite au. L'enfant avait été retrouvé, à l'heure du déjeuner. A l'époque, la justice est saisie de l'affaire et leouvre une information judiciaire pour rechercher les causes de la mort.Quelques jours plus tôt, l'adolescentsur le règlement strict de l'établissement. Sa tante, qui l'avait écouté, avait accepté de l'accompagner dans une démarche juridique. A sa mort, la grand-mère de l'adolescent expliquait quesur son petit-fils pour qu'ilLe village d'enfants de Riaumont estet ne reçoitde l'État. "On estmais la seule chose particulière c'est le, où on permet aux enfants d'avoir un accès direct à la nature, de les responsabiliser en petits groupes", précise le père Hervé Tabourin.Il décrittant sur le programme que sur les méthodes d'enseignement. ": des colles, des copies... Autrefois, s'il y en a un qui cassait le carreau, on le virait par le carreau. Mais aujourd'hui ça ne se fait plus.La communauté de Riaumont appartient auréponse du pape Jean-Paul II au schisme de la Fraternité Saint-Pie-X, traditionnaliste. Une Fraternitéde victimes supposées d'agressions sexuelles sur mineurs, comme l'a déjà souligné l'AVREF (Aide aux victimes des dérives de mouvements religieux en Europe et à leurs familles), dans son livre noir.