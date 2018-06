La Comté organise sa première course des Hobbits

La Comté organise son premier trail des Hobbits

Entre La Comté du Pas-de-Calais et la Compté de la Terre du Milieu, il n'y a vraiment qu'une lettre d'écart. Surtout depuis que le petit village verdoyant a accueilli, hier, un trail des Hobbits,Elfes, gobelins, nains et sorciers ont répondu présents pour proposer nourritures, jeux et combats d'épées. De quoi soutenir les près de 2 000 marcheurs et marathoniens réunis pour cette première occasion.", témoigne l'un des participants. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition.