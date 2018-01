Coquelles : les petits patients partent au bloc en voiturette électrique

Clinique des 2 Caps à Coquelles : les enfants hospitalisés partent au bloc en voiturette électrique

Depuis décembre, la clinique des 2 Caps àest dotée de deux véhicules particuliers. Des, à bord desquelles les jeunes patients se rendent au. Une manière ludique d'aborder un moment stressant par définition. C'est l'associationqui a financé les bolides, pour une somme de 800 euros. "Quand on a su qu'il y avait la voiture pour l'accompagner, elle était tout de suite plus à l'aise et pour elle c'était mieux", explique la mama, de Lily, jeune patiente.Cet "outil de dédramatisation de l'hospitalisation de l'enfant", comme le décrit une responsable de l'association Ludo 62, n'est pas le seul moyen de détendre l'enfant avant une opération. Une blouse-déguisement lui est également proposée pour égayer, un peu, l'univers froid du milieu hospitalier.