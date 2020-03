Coronavirus : décès du chroniqueur religieux Henri Tincq, natif du Pas-de-Calais

Journaliste spécialiste des questions religieuses, Henri Tincq avait travaillé à La Croix, au Monde et à Slate. Il est mort du Covid-19 à l'âge de 74 ans. https://t.co/ypmoDapHS9 — Slate.fr (@Slatefr) March 30, 2020

Il était l'une des premières signatures que j'avais repérées dans le Monde, quand je découvrais le quotidien, il y a 25 ans. J'avais été très heureux de savoir que j'allais collaborer avec lui à Slate, et de découvrir l'homme derrière le journaliste. — Christophe Carron (@krstv) March 30, 2020

Henri Tincq était de ces grands rubricards qui ont fait la réputation du Monde. L’hommage de Robert Solé à ce professionnel passionné, emporté par le Covid-19 https://t.co/VNNN08sHbx — Jérôme Fenoglio (@JeroFeno) March 30, 2020

Henri Tincq est décédé dimanche à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). A la retraite depuis 2008, il était encore "contributeur religieux" pour le site Slate et travaillait aussi pour Le Monde des religions.Cet observateur attentif du Vatican pendant près d'un demi-siècle prônait une ligne catholique dite progressiste, à rebours du traditionalisme, se disant attaché au dialogue avec les Protestants. Dans son dernier ouvrage "Vatican, la fin du monde" (2019), il soulignait que, dès la fin du pontificat de Jean Paul II, les premiers scandales d'abus sexuels dans l'église avaient commencé à affaiblir l'Eglise.Il souhaitait, écrivait-il, que l'Eglise en finisse "avec l'absolutisme romain, clérical et patriarcal", avec "l'hypocrisie sur le sexe, le célibat, la chasteté", avec "la vision disciplinaire et doctrinaire" de son rôle.La présidente de l'Association des journalistes de l'information religieuse, Geneviève Delrue, lui a rendu hommage, décrivant dans un communiqué "le journaliste engagé, le travailleur infatigable, le lutteur dans l'adversité notamment face à cette maladie rénale avec laquelle il a dû composer, toute sa vie professionnelle durant"."Chrétien mais surtout journaliste, son regard critique et informé sur le religieux en général et le catholicisme en particulier nous manquera", a souligné sur Twitter le directeur de la rédaction de Slate, Christophe Carron.Henri Tincq était né le 2 novembre 1945 à Fouquières-lès-Lens (Pas-de-Calais) d'un père menuisier et d'une mère institutrice. Diplômé de l'Ecole de journalisme de Lille et de Sciences-po, il avait rejoint La Croix en 1972 (où entre autres fonctions, il a été chef du service politique).Il est entré au Monde en 1985. Responsable des informations religieuses, il a été un temps chef du service Société du quotidien du soir. Henri Tincq était l'auteur de nombreux ouvrages dont une grande biographie du cardinal Jean-Marie Lustiger, une histoire des papes, des essais comme "La grande peur des catholiques de France", "Vivre l'islam", "Une France sans dieu", "Catholicisme, le retour des intégristes" ou "Les médias et l'église".Passionné de musique classique, il était veuf, remarié, et père de trois enfants.