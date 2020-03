Coronavirus : deux nouveaux cas dans le bassin minier du Pas-de-Calais, liés au “cluster” du Haut-Rhin

Deux nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés, ce samedi 7 mars, sur le département du Pas-de-Calais. Selon la préfecture, "il s'agit de deux personnes originaires de Beuvry et d'Hénin-Beaumont, pour lesquelles un lien a pu être établi avec le regroupement de cas ("cluster") du Haut-Rhin".Les autorités sanitaires cherchent à identifier qui aurait pu être en contact avec ces deux patients, et il semblerait que celle vivant à Hénin-Beaumont n'aurait été en contact qu'avec une personne de son entourage, et n'aurait "pas fréquenté de lieux publics, ni participé à des manifestations collectives" sur la commune du bassin minier.Le premier cas de Covid-19 dans le Pas-de-Calais avait également été signalé à Hénin-Beaumont , mais rien n'indique à ce stade que les deux personnes infectées aient été en contact. Il s'agit d'une femme, travaillant sur la base militaire de Creil et actuellement confinée dans son domicile.