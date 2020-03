Coronavirus : un nouveau cas confirmé de Covid-19 dans le Pas-de-Calais

Quatrième cas dans le Pas-de-Calais

Un nouveau cas confirmé de coronavirus a été détecté dans le Pas-de-Calais, a-t-on appris ce lundi 9 mars de la préfecture de département. "Il s’agit d’une femme, âgée de 85 ans, originaire de Leforest, et hospitalisée au centre hospitalier d’Arras", est-il précisé dans le communiqué des autorités."L’ARS Hauts-de-France et Santé publique France procèdent aux investigations afin d’identifier l’ensemble des personnes qui ont pu être en contact rapproché avec cette patiente", est-il ajouté.Le nombre de cas de Covid-19 est désormais porté à 4 dans le Pas-de-Calais.C'est à Hénin-Beaumont, qu' une première patiente avait été dépistée positive au coronavirus le 2 mars dernier dans ce département . Il s'agit d'une militaire de la base aérienne de Creil dans l'Oise, âgée de 40 ans.Samedi 7 mars, ce sont deux personnes originaires d'Hénin-Beaumont et Beuvry; en lien avec cluster du Haut-Rhin lié à un rassemblement évangélique, qui ont été déclarées comme cas confirmés de coronavirus