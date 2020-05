Coronavirus : précautions sanitaires, nouvelle clientèle... Les golfs du Nord Pas-de-Calais se préparent à rouvrir

À Wimereux, le golf se prépare à la réouverture.

Gestes barrières et anticipation

Le golf de Bondues reprend lui les cours individuel à partir de lundi, sur réservation. Les cours normaux reprendront normalement le 20 mai prochain.

Les ressorts et les restaurants restent fermés

Pas de retour des touristes pour le moment

60 hectares d'herbe scrupuleusement tondue, face à mer, demeurent déserts depuis le 16 mars. Une tranquillité inhabituelle et bientôt terminée à Wimereux, où le golf s'apprête à rouvrir ses portes.Dans plusieurs golfs du Nord et du Pas-de-Calais, les greens et les fairways seront de nouveau accessibles lundi. "C'est une première étape pour faire plaisir à nos membres", s'enthousiasme Roger Montier, le directeur du Golf de Saint-Omer. "J'ai le bonheur de vous annoncer qu'à partir du 11 mai, vos quatre professeurs sont de nouveau disponibles pour les cours individuels ou en petit groupe", renchérit le directeur du golf de Bondues dans un message vidéo diffusé sur Facebook.La réouverture des espaces extérieur demande aux professionnels la plus grande prudence. "Quand il y aura une partie, chaque joueur devra être espacé d'un autre joueur de 3 mètres, explique Jacques Paveau, le président du golf de Wimereux. Un sens de circulation sera mis en place", pour que les joueurs ne se croisent pas.Quelques kilomètres plus loin, le golf de Saint-Omer s'est lui aussi préparé : "La sécurité de nos équipes et de nos clients est notre priorité." Les 16 salariés du golf ont reçu une formation aux gestes barrières et l'accueil des joueurs a été aménagé. Les box du golf de Bondues seront eux désinfectés entre chaque cours.Sur ordre de la fédération française de golf, seuls les clients ayant réservé leur partie ou leur cours de golf au préalable pourront venir jouer. Dans une lettre adressée à ses clients , la directrice du golf de Valenciennes Françoise Aubecq précise d'ailleurs que "seuls les membres de notre association à jour de leur cotisation 2020 pourront effectuer des réservations pour jouer sur notre terrain." Le golf situé à Marly rouvrira le 12 mai.Si les espaces extérieurs peuvent rouvrir, les clubs house, restaurants et autres ressorts demeurent fermés. À Saint-Omer par exemple, l'espace hôtellerie et restauration emploie habituellement 30 personnes qui ne peuvent pas reprendre le travail."Je suis confiant", affirme toutefois Roger Montier. Il est conscient de la chance de la discipline de pouvoir reprendre dès le début du déconfinement. "Le golf est un sport sans contact avec les autres joueurs, où chacun a son propre matériel", décrit-il.Dans le mode golfique, on distingue les golfs de membres des golfs de tourisme. Avec leur situation géographique, les golfs de la côté d'Opale sont plutôt dans la deuxième catégorie. Or, pour le moment, pas question d'acceuillir les joueurs belges, néérlandais ou britanniques. Le golf de Saint-Omer prévoit par exemple de se concentrer sur ses "nombreux membres qui vivent dans un rayon de 50 à 100 kilomètres des terrains", explique le directeur.À Wimereux, la clientèle étrangère représente 70% des joueurs. "On va montrer que le golf n'est pas qu'un sport, c'est aussi un loisir, c'est de la marche, du plein air, de la découverte", affirme Nicolas Bouzin, le directeur du golf de Wimereux. Il veut profiter de la crise pour conquérir un nouveau public, plus local.