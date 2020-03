Coronavirus : un premier cas confirmé dans le Pas-de-Calais

47 cas dans l'Oise

Un premier cas de patient atteint du coronavirus a été détecté dimanche soir dans le Pas-de-Calais, a annoncé la préfecture ce lundi 2 mars, qui précise qu'"il s’agit d’une personne en lien avec la base militaire de Creil et habitant la commune d’Hénin-Beaumont."Cette personne a été prise en charge par un "centre hospitalier spécialisé", mais son état de santé n'inspire pour l'heure "aucune inquiétude", précisent les services de l'État.La préfecture rappelle par ailleurs que les rassemblements de plus de 5000 personnes dans un milieu confiné, sur tout le territoire français.Pour l'heure, l'Oise reste le territoire le plus touché des Hauts-de-France avec 47 cas ce lundi 2 mars. Un premier cas a également été identifié dans l'Aisne . Il s'agit d'une personne résidant à Origny-en-Thiérache qui est récemment revenue de Vénétie. Par ailleurs, trois cas ont été confirmés en Belgique