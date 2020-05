Déconfinement : sur la Côte d'Opale, le parc d'attractions Bagatelle se prépare à rouvrir à partir du 27 juin

Ouverture prévue le 27 juin

Le parc ne va pas être rentable cette année. On va juste essayer de mettre un pansement et de passer l’année prochaine.

Pas de masque obligatoire

Depuis plus de deux mois, les montagnes russes de Bagatelle ne frémissent plus. Le parc d’attractions, situé à Merlimont dans le Pas-de-Calais, est plongé dans un calme forcé depuis le début de la crise sanitaire.Ce jeudi 28 mai, dans la présentation de l’étape 2 du plan de déconfinement, Edouard Philippe a annoncé la réouverture des parcs de loisirs dès le 2 juin dans les départements classés verts . Un soulagement "attendu" pour François-Jérôme Parent, directeur de Bagatelle, qui préfère s’assurer que tout soit en ordre avant d’ouvrir.Ainsi, le parc accueillera de nouveau les visiteurs à partir du samedi 27 juin, si le protocole sanitaire envoyé à la Préfecture est validé d’ici à cette date. "Ouvrir un parc, ça ne se fait pas en 5 minutes. Les attractions doivent être remises en route car elles n’ont pas tourné depuis quelques mois, explique François-Jérôme Parent. Il faut aussi former les nouveaux personnels." Une centaine de saisonniers ont été recrutés pour assurer la réouverture, contre 150 l’année dernière.La jauge maximale globale sera limitée à 5000 personnes, soit la moitié des visiteurs présents dans le parc les jours de grosse affluence.Au-delà d’une réduction de la jauge, le protocole sanitaire mis en place est "assez lourd pour garantir la sécurité de nos employés et de nos visiteurs" explique le directeur du parc. Alors que tout le personnel sera équipé d’un masque et d’une visière, le masque ne sera pas obligatoire pour les visiteurs.En amont de l’arrivée au parc, il faudra réserver sa place sur internet pour éviter les files d’attentes devant les billetteries. Toute sortie sera définitive "afin d’éviter que les gens ne se croisent." Ainsi, il est possible d’apporter son pique-nique même si les stands de restauration à emporter seront ouverts dans l’enceinte du parc.Chaque attraction sera désinfectée grâce à un produit pulvérisé pour tuer les microbes, nous explique le directeur de Bagatelle. Du gel hydroalcoolique sera disposé à l’entrée de chaque manège, tandis qu’une distance d’un mètre devra être respectée dans les files d’attentes des attractions. Des messages audios seront diffusés pour rappeler les règles à respecter.