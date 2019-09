Journées de patrimoine : découvrez le street art à Calais et Boulogne-sur-mer !

Une conférence sur le street art

la Côte d'Opale terre de Street Art

Exposition Street Art musée des beaux-arts de Calais - France 3 Littoral Hauts-de-France Isabelle Girardin/ Guy Hayaert/ Franck Defrance

Portrait artiste Vyrüs - France 3 Littoral Hauts-de-France Girardin/ Mahieu/ Defrance



Le Festival de street art à Boulogne

C'est une idée de sortie dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ce week-end. L'exposition "Conquête Urbaine" au musée des Beaux-Arts de Calais , déjà fréquentée par plus de 9000 visiteurs. Un évènement sur la Côte d'Opale et même en France car c'est seulement le deuxième musée labellisé à faire ainsi une place au Street Art, parfois associé au vandalisme.Ernest Pignon Ernest, Banksy, Speedy Graphito, une soixantaine d'oeuvres sont exposées jusqu'au 3 novembre et permettent de mieux comprendre l'art urbain.A Calais, les murs de la ville s'expriment sous les traits de différents artistes. En juin 2017, Astro spécialiste du trompe-l'oeil s'est installé dans le quartier du Fort-Nieulay le temps d'une résidence. Le Boulonnais KMU régulièrement laisse également sa signature.Et puis Vyrüs, ce Calaisien sapeur-pompier de profession a grandi dans le quartier du Beaumarais. En 2000, après plusieurs essais, il choisit Vyrüs comme signature définitive : "un nom qui accroche, qui se propage et que l'on ne peut pas arrêter", explique l'interessé.Et pour terminer notre tour d'horizon, rendez-vous à Boulogne-sur-mer pour découvrir une trentaine de fresques à travers toute la ville , oeuvres d'artistes de renommée internationale qui ont laissé leur empreinte depuis quatre ans sur les murs de la ville: "Quand vous changez l'aspect d'une rue, vous changez la vie quotidienne des gens", se réjouit Amziane Abid, le coordinateur du Festival de Street-Art Et même si les parcours guidés sont terminés depuis fin août, vous pouvez télécharger le dépliant du parcours et découvrir gratuitement toutes les oeuvres.