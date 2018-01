Coup de couteau mortel à Noyelles-Godault : l'auteur présumé s'est rendu

Meurtre à Noyelles-Godault

Selon nos informations, un homme qui s'est rendu au commissariat de police de Lens ce mercredi en fin d'après-midi, serait l'auteur duqui a coûté la vie à un jeune homme deplus tôt dans la journée vers 13h30, à l'arrêt de bus "Europe" de la zone commerciale Auchan àLa victime, apparemment attendue à la descente du bus, a été, et est immédiatement décédée sur place. L'auteur avait ensuite pris la fuite à bord d'une Clio stationnée à proximité.L'homme qui s'est rendu, âgé d'une petite vingtaine d'années, a été placé en garde à vue. On ignore pour l'instant le mobile de cet homicide, mais ce dernier, comme la victime (originaire de Courcelles-les-Lens), étaientdes services de police. Selon le parquet de Béthune, les deux jeunes hommes se connaissaient manifestement, et il pourrait s'agir d'unpour raison sentimentale ou trafic de stupéfiants?L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Lille, sous la responsabilité du parquet de Béthune.