Coupe de France : comment Boulogne a-t-il préparé son match contre Lens ?

Sur un match tout est toujours possible

Coupe de France : comment Boulogne se prépare-t-il au match contre Lens ?

Olivier Frapolli, entraîneur de l'USBCO - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Loïc Beunaiche et Pascal Mahieu. Montage de Franck Defrance.

C'est mes deux équipes !

Littoral contre bassin minier, Pas-de-Calais contre Pas-de-Calais,- mais rivale - qui va se jouer ce lundi 8 janvier sur la pelouse du Stade Bollaert, pour la 1/32 de finale de la Coupe de France.L'Union sportive Boulogne Côte d'Opale ( USBCO ), qui évolue en National, tentera sa chance contre le RC Lens , 15de Ligue 2 "On a des conditions qui ne sont pas faciles, mais ça renforce le mental avant ce match, on s'attend à un match très difficile, ils auront l'avantage du terrain" explique Olivier Frapolli, entraîneur de l'USBCO, "."Surtout que les Boulonnais ont déjà gagné (1-0) contre Lens., alors que les deux clubs jouaient dans la même division, en Ligue 2.La rencontre avait été l'occasion d'une communion mémorale entre supporters des deux camps. Ce lundi soir,, d'autant plus que de nombreux fans soutiennent les deux équipes."Depuis tout petit je supporte le RC Lens, je suis Boulonnais, donc" exulte un supporter. "C'est immanquable pour moi."Ce sont trois bus de supporters boulonnais qui devraient faire le déplacement ce soir. Début de la rencontre prévu à 21 heures.