Coupe de France : le RC Lens file en 32e de finale, Croix élimine Boulogne !

8e tour de Coupe de France : FC Versailles 2 - 4 RC Lens



Boulogne-Croix, derby à rebondissements !

Iris Club de Croix Football C'est terminéééé les Croisiens se qualifient pour les 32eme de Finale ... c'est une belle aventure qui continue ... on vous attend salle dedecker pour fêter la victoire . Bravo les gars et merci de...

Les Sang et Or filent enaprès une large victoire (2-4) samedi après-midi sur la pelouse du. Toutefois, les hommes deont eu du fil à retordre face aux pensionnaires de laqui ont ouvert le score devant leur public.a égalisé puis doublé la mise, avant se faire rejoindre à la marque juste avant la pause (2-2).En seconde période, lea maîtrisé les débats et s'est finalement imposé logiquement 4-2, face à une équipe réduite à 10 durant le dernier quart d'heure de jeu.Un derby régional avait lieu ce samedi pour ce 8e tour de la Coupe de France, avec le déplacement de l'(National 2, ex-CFA, 4e div.) sur la pelouse de(USBCO - National 1, 3e div).Et la rencontre a tenu ses promesses, et tout s'est joué en fin de rencontre. Malgré un pénalty raté à la 52e, l'USBCO a ouvert le score 10 minutes plus tard (1-0). Mais Croix a égalisé à la 74e, puis est passé devant (1-2). Boulogne a su arracher la prolongation en fin de rencontre ().C'est finalement aux tirs au but que l', se qualifiant ainsi pour les 32e de finale.