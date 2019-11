Coupe de France : le RC Lens (L2) sort Boulogne-sur-mer (N1) à l'issue des prolongations

"Pas notre match de référence"

Les autres résultats du 7e tour de la Coupe de France



Les matches de dimanche

Le RC Lens, leader du championnat de Ligue 2, ne s'est pas raté ce samedi face à son "voisin" boulonnais, 11de National 1 (3division), même s'il a fallu passé par les prolongations pour arracher son billet pour le prochain tour de la Coupe de France.Devant leur public, les Lensois ont du attendre la seconde période pour ouvrir le score, grâce à Manu Perez (53minute). Mais l'USBCO est parvenu à égaliser à la 77minute sur un but de son attaquant marocain Said Id Azza. La différence s'est faîte en prolongations pour les Sang et Or, avec un doublé de Jules Keita (107et 110minutes)."C’était équilibré et Boulogne aurait pu passer aussi", a reconnu Philippe Montanier, l'entraîneur lensois (et ex-entraîneur boulonnais de 2004 à 2009), à l'issue de la rencontre. "La différence est que nous avons mis nos occasions. Mais ce ne sera pas notre match de référence (...). Même si cela a été laborieux, on a le mérite de continuer notre chemin en Coupe de France."Dans les autres matches disputés ce samedi, Noeux-les-Mines, Cambrai et Le Touquet ont tous les trois été éliminés.► US Noeux (R1, 6div.) - Bastia-Borgo (N1, 3div.) : 0-2► AC Cambrai (R1, 6e div.) - Quevilly-Rouen (N1, 3div.) : 0-1► Gonfreville - Le Touquet (N3, 5div.) - Le Touquet AC (N3) : 1-0► 14h : US Tourquennoise – Grand Calais Pascal FC► 14h : Olympique Adamois – Olympique Saint-Quentin► 14h : Olympique Lumbrois – Grande-Synthe► 14h : AS Prix les Mézières – Wasquehal Football► 14h : US Saint-Maximin – Valenciennes FC► 14h : US Gravelines – FC Rouen► 14h : US Saint-Omer – Dieppe► 14h : US Pont-Sainte-Maxence – USM Senlis► 14h : FC Verton – Le Stade Portelois (à Etaples)► 15h : Olympique Marcquois – Croix Football