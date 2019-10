Courcelles-lès-Lens: la mère des deux fillettes mortes poignardées placée en garde à vue

Hospitalisée sous contrainte

La mère des deux fillettes mortes poignardées lundi à Courcelles-lès-Lens a été interpellée et placée en garde à vue.Elle a été interpellée peu après le drame alors qu'elle avait quitté le domicile familial avec le benjamin de la fratrie, âgé d'un an, et a été placée en garde à vue. Un autre enfant de la famille, âgé de deux ans, a été retrouvé chez des voisins.Les pompiers, intervenus pour porter secours aux deux enfants âgées de 4 et 6 ans, n'ont rien pu faire pour sauver les deux sœurs, qui ont succombé à leurs blessures à l'arme blanche.Le parquet de Béthune a confirmé ce mardi matin qu'"au vu des premiers éléments, la mère de famille a été interpellée et placée en garde à vue. Au cours de la nuit, compte tenu de son état de santé, elle a été hospitalisée sous contrainte."Les investigations sont toujours en cours.