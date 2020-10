Covid-19 : Le marché de Noël de Montigny-en-Gohelle est annulé

Le marché de Noël de Montigny-en-Gohelle, partenaire de l'Office municipal des sports et du Téléthon, est le dernier d'une longue liste de marchés annulés à cause de la crise sanitaire (de la Covid-19).

C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que le marché de Noël 2020 ne pourra pas avoir lieu dans les... Posted by Ville de Montigny-en-Gohelle on Monday, October 26, 2020

Un soutien en moins pour le Téléthon cette année

Compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire dans la région, la mairie de Montigny-en-Gohelle a pris la décision d'annuler son traditionnel marché de Noël. C'est sur la page Facebook de la ville que l'annonce a été faite."C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que le marché de Noël 2020 ne pourra pas avoir lieu dans les circonstances de crise sanitaire actuelle", peut-on lire sur la publication, qui a suscité de nombreuses réactions des abonnés.Ce marché, en partenariat avec l'Office municipal des sports et le Téléthon, se tient habituellement sur une période de trois jours et accueille entre 7000 et 8000 personnes.Tours de manège, descente en luge, spectacles pyrotechniques... Une quarantaine d'exposants avaient l'habitude de se réunir sur la place Gambetta, où de nombreuses animations étaient proposées.C'est également une mauvaise nouvelle pour le Téléthon, à qui est habituellement reversé l'intégralité des recettes du marché de Noël. En 2019 seulement, le marché de Noël avait réussi à récolter 6000 euros pour l'association.Mais le marché de Montigny-en-Gohelle n'est pas le seul à se voir annuler. Depuis quelques jours, de nombreux événements similaires aux quatre coins de la la région (Lille, Amiens, Hautmont) se voient déprogrammés à cause de la crise sanitaire.