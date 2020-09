Covid-19 : dans le Pas-de-Calais, la préfecture ordonne la fermeture des bars, restaurants et commerces à 0h30

87,5 cas pour 100 000 habitants

Le Pas-de-Calais n'est pas toujours pas en zone rouge ( contrairement au Nord ) malgré une forte augmentation du taux d'incidence ces derniers jours. Mais la Préfecture a décidé de prendre des mesures. "Au regard de la forte et rapide dégradation de la situation pandémique dans le département, Louis le Franc, préfet du Pas-de-Calais a décidé de renforcer les mesures sanitaires mises en œuvre dans le département."Tous les bars, restaurants et commerces (restaurant, snacks, débits de boissons, établissements de vente sur place ou à emporter d'alcool, commerces d'alimentation) du Pas-de-Calais devront fermer leurs portes à minuit et demi à partir de ce vendredi.Et le port du masque devient obligatoire est également renforcé dans "un périmètre de 50 mètres autour des crèches, des écoles, collèges, lycées, universités et établissements d'enseignements artistiques".Les mesures prennent effet à partir de ce vendredi et, au minimum, jusqu'au dimanche 27 septembre inclus.On compte désormais 87,5 cas positifs pour 100 000 habitants dans le Pas-de-Calais, contre 25 il y a seulement une semaine. Selon la classification Santé Publique France, le Pas-de-Calais est en zone de vulnérabilité "élevée" depuis le 7 septembre.