Covid 19 : pas de fête de la dinde cette année à Licques

Elle devait se dérouler les 12 et 13 décembre prochains, mais cette année à cause du coronavirus, la fête de la dinde à Licques est annulée."C'est à notre grand désespoir que nous avons pris cette décision" explique Xavier Saint-Maxent directeur de Licques Volailles , "mais nous sommes obligés de limiter les grands rassemblements à cause de la covid."C'est la première fois que cette fête tradionnelle est totalement annulée. En 2016, la grippe aviaire n'avait pas permis la tenue du défilé mais le marché des producteurs ainsi que le repas avaient pu avoir lieu. Cette fois-ci, pas d'exposants, pas de repas, pas de dindes dans les rues.En plus, les dindes doivent elles aussi rester confinées à cause du nouveau risque de grippe aviaire. Mais pour les habitués de cette volaille sur les tables de réveillon, Xavier Saint-Maxent se veut rassurant : "Ils peuvent toujours venir retirer sur place leur commandes les deux week-ends qui précèdent Noël. Quant à la grippe aviaire, cela nous savons le gérer. Il n'y a aucun souci."Pour l'instant Licques Volailles qui regroupe 80 éleveurs n'a pas constaté de baisse d'activité dans ses abattoirs. Mais côté grande distribution, personne n'ose encore s'engager observe Xavier Saint-Maxent. Tout le monde attend les annonces ministérielles en ce qui concerne les éventuelles réunions de famille à Noël. Or cette période constitue pour Licques Volailles 15 à 20 % de son chiffre d'affaires.Cette année, la dinde ne battra pas le pavé à Licques, mais elle sera sûrement présente sur les tables de fêtes.