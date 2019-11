Crues, inondations : Météo France place le Pas-de-Calais en vigilance orange

© Météo France

"En fonction de la localisation des plus fortes pluies dans la nuit de mercredi à jeudi, des débordements dommageables sont prévus sur certains cours d'eau du Nord-Pas-de-Calais", précise Météo France.La Liane, la Hem, la Lys en amont - Laquette, la Lawe-Clarence en amont ont été placées en vigilance orange par Vigicrues, ce qui signifie un risque de crues avec des débordements importants. L'Aa et la Lys plaine sont en vigilance jaune (risque de débordements).Ajoutez à ces fortes pluies, un vent violent sur la Côte, depuis cet après-midi et jusqu'à vendredi , qui a conduit la Préfecture maritime à appeler à la prudence également.Notez que l'épisode de fortes précipitations se poursuit au lever du jour demain avec des cumuls importants pouvant affecter les zones proches de la Manche après une nuit déjà très pluvieuse…