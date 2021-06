Dans le Pas-de-Calais, une association distribue 3 000 masques pour des enfants défavorisés du bassin minier

Alors que la crise du Covid-19 a renforcé les inégalités, l'association "Avenir de cités" distribue des masques et du gel hydroalcoolique à des élèves issus de milieux précaires. L'initiative concerne les communes d'Harnes, de Billy Montigny et de Sallaumines, dans le bassin minier.

Jeudi 10 et vendredi 11 juin, quelque 900 masques anti-Covid ont été distribués aux élèves des écoles élémentaires Joliot-Curie et Louis Pasteur, à Harnes (Pas-de-Calais). Trois masques par enfant et un tube de gel. L'opération sera renouvelée la semaine prochaine dans des établissements de Billy Montigny et de Sallaumines qui accueillent une majorité d'enfants issus de familles défavorisées.

Des masques fabriqués par une association de réinsertion

L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Ensemble contre le Covid-19, lancé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois. Sur le terrain, elle est mise oeuvre par l'association Avenir des cités, qui a reçu une subvention de 10 520 euros pour commander 3 000 masques et des centaines de flacons de gel hydroalcoolique. "500 à 1000 enfants" en bénéficieront.

Particularité de ces masques, ils sont fabriqués par l'association Le coin familial, à Arras, qui fait travailler des personnes en réinsertion sociale.

"Une facture salée" pour les grandes fratries.

Cette distribution répond à un besoin né de la crise liée au Covid-19. En effet, pour certaines familles en difficulté financière, notamment les grandes fratries, se protéger du virus peut coûter cher. "La facture peut-être très salée, assure Sadek Deghima, responsable du service de prévention spécialisée de l'association Avenir de cités. Le budget masque peut atteindre 300 euros par mois pour une famille de quatre personnes. Et certaines familles préfèrent remplir le frigo que d'acheter des masques."

L'association Avenir de cités agit en faveur des jeunes de familles défavorisées sur les communes d'Harnes, de Billy Montigny et de Sallaumines, dans le Pas-de-Calais. Pour cette opération, elle cible les élèves d'écoles classées "quartiers prioritaires de la politique de la ville".