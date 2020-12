Décès de Gérard Houllier : pluie d'hommages pour un "meneur d'hommes", "chaleureux" et "profondément humain"

De Nœux-les-Mines à Liverpool en passant par le RC Lens, le Paris-Saint-Germain, l'Équipe de France ou l'Olympique lyonnais, le parcours de Gérard Houllier a été jalonné de rencontres. Ceux qui ont connu le natif de Thérouanne, décédé le 14 décembre à la suite d'une opération de l'aorte, ne tarissent pas d'éloges.

C'est notamment le cas des clubs par lesquels il est passé. "Le monde du foot perd une légende, l'Olympique Lyonnais perd un ami", écrit l'OL sur son compte Twitter, tandis que le RC Lens et le PSG adresse leurs pensées "à sa famille et ses proches".

C’est avec une profonde tristesse que le Paris Saint-Germain a appris le décès de son ancien entraîneur Gérard Houllier.



Le club de Liverpool a également épinglé un tweet, "Repose en paix, Gérard Houllier 1947-2020" ajoutant "You'll never walk alone" en hommage à la chanson devenue l'hymne du club.

"Gerard Houllier was the start of the rebirth of Liverpool getting back to being successful in Europe and at home, and winning trophies"



Sur le même banc, de l'école à Liverpool

Chez ceux qui l'ont côtoyé au cours de sa carrière, l'émotion est également forte. Georges Tournay, ancien footballeur lensois, loue sa sa "passion, sa compétence et puis son humanité parce qu'au niveau humain, c'était fantastique." Pour l'ex-président des Sang et or Gervais Martel, "Gérard c'était quelqu'un qui savait se fondre dans toutes les situations".

Décès de Gérard Houllier : ceux qui l'ont côtoyé lui rendent hommage • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Plus proche encore, son ancien entraîneur adjoint et ami d'enfance, Patrice Berg, pleure un véritable ami. "Ce qui est extraordinaire, et je ne sais pas si ça existe dans le foot, c'était d'être sur le banc d'entraineur à Liverpool... et d'avoir été sur le même banc à l'école. Je crois qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de cas comme ça !"

"Un meneur d'hommes"

À l'US Nœux-les-Mines, le premier club qu'il a entraîné – qu'il a promu en 2e division et emmené jusqu'aux barrages de D1, l'émotion est tout aussi forte.

Jean-Pierre Lancry, lui, se souvient d'un "meneur d'hommes". Le kinésithérapeute a côtoyé Gérard Houllier dès son arrivée à l'US Nœux, pour s'occuper de l'équipe B. "Il savait tenir l'esprit d'équipe", raconte celui qui a noué un "lien solide" avec l'entraîneur et l'accompagnait sur tous ses déplacements. "Quand il y avait un problème avec un joueur, il n'allait jamais le régler à chaud. Il laissait passer une nuit, et puis il réglait le problème le lendemain".

L'équipe de Nœux-les-Mines lorsque Gérard Houlliez (2e en partant de la gauche, sur la rangée du haut) était entraîneur • © DR

Dans sa relation avec son staff, Jean-Pierre Lancry salue également un coach avisé : "J'étais seul à gérer le côté médical. Il me faisait confiance et c'était réciproque. Les entraîneurs qui réussissent, ce sont ceux qui font confiance à leur staff technique."

Le kinésithérapeute se souvient de plusieurs anecdotes médicales, comme les entorses qu'il s'était faites en glissant sur une feuille de papier, et sur un terrain d'entraîneur "un peu pourri", ou de cette blessure à l'œil à l'issue d'un match à Rouen : "Ils étaient premiers, on était deuxième. Toujours 0-0 à dix minutes de la fin. On était sur le banc, avec un joueur entre nous qui se laissait pousser les ongles pour les jeux à gratter. Quand on a marqué, ils se sont sautés dans les bras". Le natif de Thérouane s'en est sorti avec une cicatrice sur l'œil. Tous les deux s'étaient revus il y a dix ans, en juin 2010, pour le centenaire de l'US Nœux.

Gérard Houllier et Jean-Pierre Lancry en 2010, au centenaire du club de Nœux-les-Mines. • © DR

Hommages aux ministères

Les éloges ne se sont pas non plus fait attendre au sein du gouvernement. La ministre des Sports Roxana Maracineanu a salué "un technicien reconnu partout dans le monde" et "passionné par la transmission". Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a, de son côté, rappelé que que "l'entraîneur au parcours national et international hors-normes" était égallement "instituteur puis professeur d'anglais".

