Détroit du Pas-de-Calais : un vraquier en cours de remorquage jusqu'à la côte anglaise

Dérive dans les eaux anglaises

Un vraquier battant pavillon panaméen est actuellement en cours de remorquage vers la Baie de Dungeness, en Angleterre, après avoir subi une avarie au large du Pas-de-Calais.Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvatage (CROSS) Gris-Nez a été avisé vers 19H30, samedi soir, d'un problème technique à bord du vraquier "SEA HERMES" navigant depuis l'Espagne et vers la Pologne, et qui avait considérablement réduit sa vitesse. Le navire se trouve alors à quelque 11 km au nord du cap Gris-Nez.Faute de pouvoir réparer l'avarie, vers 22H, l'équipage a demandé au CROSS l'assistance d'un remorqueur. Le navire à la dérive pénètre alors dans les eaux anglaises, et il est décidé de lui faire rejoindre un point de mouillage dans la baie de Dungeness, avec l'aide du remorqueur d'intervention Abeille Languedoc, qui commence son remorquage peu après 7H30.L'opération est toujours en cours et devrait se terminer vers 17H.