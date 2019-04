Disparition d'un Nordiste dans les Ardennes, un corps retrouvé par les enquêteurs

Le corps d'un homme a été retrouvé enterré dans la cour d'une propriété à Launoy-sur-Vence, près de Charleville-Mézière dans les Ardennes, et il pourrait s'agir d', Nordiste récemment disparu dans le secteur, indique France 3 Grand Est L'hommea disparu le 22 mars. Il travaillait dans les Ardennes pour une entreprise de recyclage et avait disparu à bord d'un fourgon utilitaire, qui a été retrouvé incendié et vide quelques jours plus tard sur un parking deLa gendarmerie des Ardennes avait d'ailleurs lancé un appel à témoins afin de le retrouver.Selon les informations du Parisien , le patient d'un hôpital aurait avoué le meurtre auprès du personnel médical, qui a à son tour prévenu les gendarmes.Ces derniers ont perquisitionné le domicile de ses parents, qui résident à Launois-sur-Vence, et "et dont la sommaire sépulture avait été recouverte par un tas de bois" précisent nos confrères, citant une source proche de l'enquête.Le corps n'a pour l'heure pas encore été formellement identifié , et on ignore à ce stade les circonstances exactes de sa mort.