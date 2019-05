Du Portel à Headcorn, 35 ULM vont traverser la Manche en hommage à Louis Blériot

Les aéronefs décolleront du Portel jeudi pour atterrir à Headcorn dimanche. / © FFPLUM

ULM : qu'est-ce-que c'est ? Véhicule ultra-léger motorisé : la définition d'un ULM regroupe de très nombreux engins. Paramoteurs, pendulaires, multi-axes, hélicoptère ultraléger... Les plus performants de ces aéronefs s'apparentent même à des avions légers certifiés. En France, la Fédération d'ULM compte environ 15 000 participants. Entre avion et ULM, seule la pratique varie : la formation est différente, l'ULM est plutôt utilisé pour les petits voyages et la promenade, étant moins confortable. Et sa pratique dépend de chaque pays, c'est pour cette raison qu'aucun pilote belge ne participera au Tour des Hauts-de-France : survoler la Grande-Bretagne leur coûterait plusieurs milliers d'euros.

"C'est toujours une émotion particulière pour un pilote de traverser la Manche". Ce jeudi, 35 engins s'élanceront du Portel pour le Tour ULM des Hauts-de-France . Et cette édition de la course s'annonce particulière puisqu'elle marque le 110e anniversaire de la traversée de la Manche par Louis Blériot.Les aéronefs décolleront du cap de l'Alprech jeudi 30 mai puis feront étape à Valenciennes, Calais, avant de finir chez nos voisins britanniques à Headcorn dans le Kent, dimanche. "Nous organisons le Tour ULM des Hauts-de-France depuis trois ans, mais c'est la première fois que les pilotes traverseront la Manche pour cet événement. C'est tout un symbole", explique Jean-Marc Ketels, président du comité régional ULM dans les Hauts-de-France.Il est vrai que la traversée a moins de panache qu'il y a 110 ans. La technique a bien évoluée et l'épreuve est nettement moins périlleuse, voire plus du tout. Mais quelques ajustements sont quand même à prévoir : "Pour aller en Angleterre, il faut savoir parler anglais... et nous, les Français, ce n'est pas vraiment notre fort", plaisante Jean-Marc Ketels. Alors pour limiter les dégâts, des cours de langue ont été dispensés aux pilotes les moins à l'aise.Et l'événement attire des passionnés des quatre coins de la France. "Certains viennent de la région Centre-Val-de-Loire, d'Alsace...", énumère le passionné d'ULM. Mais les amateurs d'histoire auront remarqué une petite subtilité : Louis Blériot a traversé la Manche, le 25 juillet 1909, à bord d'un prototype d'avion, et non d'un ULM. "C'est notre manière de lui rendre hommage", justifie Jean-Marc Ketels qui a déjà rallié la France à l'Angleterre en ULM une fois. Un joli spectacle en prévision au large des côtes calaisiennes !