Ecques : six blessés, dont trois graves, dans un accident entre plusieurs véhicules

Trois personnes ont été grièvement blessées, et trois autres l'ont été plus légèrement dans un accident, ce mercredi 21 août à Ecques, dans le Pas-de-Calais.



L'accident s'est produit peu après 10 heures sur la départementale D77, qui mène à l'A26. Trois véhicules sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à déterminer.



Les pompiers sont rapidement intervenus en prenant en charge six personnes. Les trois blessés graves, deux hommes et une femme âgés d'une quarantaine d'années, ont été transportés au CHR de Lille dont un en hélicoptère. Parmi les trois autres blessés se trouvent deux enfants de trois ans.



Suite à l'accident, la départementale D77 a été coupée dans le sens Arques/Thérouanne.