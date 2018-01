A l'Ehpad de Desvres, un personnel miné par les conditions de travail

Isabelle, aide-soignante de 45 ans, met le doigt sur la courbe des arrêts maladie : "Vous voyez, là? C'est l'arrivée de la nouvelle direction, et le début des pics d'arrêts !" 58 en 2016, dont 17 découlant d'accidents du travail. Illustration des maladresses de gestion récurrentes, pour la nouvelle année, le directeur a affiché ses meilleurs voeux... sur la porte de son bureau. "Les résidents attendaient autre chose", dit Denis Cousin, médecin coordonnateur et élu CFDT à la maison de retraite de Caffiers, liée à Desvres par un même conseil d'administration.



Entre les murs en pierre de taille brune de l'Ehpad de Desvres, 86 personnes soignent 128 "résidents", jour et nuit. Arrivée en mars 2012, Isabelle, par ailleurs déléguée CGT, a vu les conditions de travail se dégrader au fil des années. "Le matin à l'étage, on devrait être six à s'occuper des résidents, mais en réalité on n'est que trois ou quatre. L'après-midi, on n'est que trois au lieu de quatre".



"On manque de sous: avec la convergence tarifaire, il y a une tentative d'égaliser les budgets entre établissements, et on tire le système vers le bas", constate avec amertume Denis Cousin. D'autant que, soupire-t-il, "comme on essaie de maintenir les gens chez eux le plus possible, on rentre désormais en Ehpad plus vieux, plus malade, plus dépendant..."





Goutte d'eau

A ces contraintes chiffrées s'ajoute une souffrance liée aux consignes, selon Denis Cousin: "Ce qu'on a appris de l'industrialisation et du taylorisme on l'applique à l'humain, serrer un boulon c'est devenu passer une serviette. Or un vieux, s'il fait quatre fois caca le matin, il a besoin de quatre fois plus d'attention..." Résultat de ces carences, "les résidents ne sortent plus de leur chambre", peste une salariée sous couvert d'anonymat.



Elle-même en arrêt de travail, elle raconte : "Alors qu'ils en ont besoin pour sortir de leurs gros coups de cafard, ils viennent aussi beaucoup moins aux ateliers préparés par l'animatrice: sorties, gymnastique, piscine, ateliers manuels, jeux de mémoire, écriture..." Une expertise du cabinet Secafi, réalisée en novembre 2017 et divulguée en janvier, diagnostique "une population en souffrance".



"Les salariés se sentent fatigués, usés, épuisés, il manque sans cesse du personnel et ils doivent donc faire des efforts constants", est-il écrit. Le rapport constate aussi "un manque d'organisation et d'accompagnement dans les divers changements" par la direction. Contactée, celle-ci n'a pas souhaité commenter la situation.



Une grève est prévue à l'échelle nationale, mardi. Le personnel de Desvres et de Caffiers entend se mobiliser. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a pourtant lâché du lest jeudi matin à la radio, annonçant une enveloppe de 50 millions d'euros de plus que les 100 millions déjà inscrits au budget 2018. "50 millions, divisés entre tous les Ehpad, c'est une goutte d'eau", critique Denis Cousin. "Rien que les dépenses de personnel de Desvres, c'est des millions!"