Une enquête pour recenser les hérissons du Pas-de-Calais

Nocturne et discret, l'erinaceus europaeus cache encore de nombreux secrets sous ses piquants. Le syndicat mixte Eden 62 , qui dépend du conseil départemental du Pas-de-Calais, a lancé depuis le 2 mai une vaste enquête pour mieux comprendre le petit mammifère."Vivant essentiellement la nuit, il nous donne que très rarement l'occasion de pouvoir l'observer"constate Eden 62 dans un livret dédié à l'animal . "Nous connaissons peu, de ce fait, son aire de répartition sur le territoire..""Que l’animal soit vivant ou malheureusement mort, toutes les observations nous intéressent" indique également le syndicat sur Facebook. Pour participer, il suffit de se rendre sur le site internet de l'enquête et de remplir un formulaire. Eden 62 en profite également pour démonter quelques clichés : les puces qui recouvrent les hérissons ne peuvent pas bondir sur nos animaux ou nous (notre sang est trop chaud), car elles leur sont spécifiques. Attention, également, si vous accueillez un hérisson dans votre jardin : ils raffolent des croquettes pour chats ou chiens,Mal vus, les hérissons sont pourtant un atout pour les plantations, car ils mangent de nombreux insectes et dévorent les limaces.Il s'agit de la première enquête sur les hérissons dans le Pas-de-Calais, nous a-t-on confié au sein d'Eden 62.