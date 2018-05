Equihen-Plage : un chien carbonisé découvert sur un terrain vague

Des promeneurs ont découvert ce jeudi le corps calciné d'un chien abandonné sur un terrain vague, à Equihen-Plage. La gendarmerie, le maire de la commune et des représentants du service animalier d'Opale Capture Environnement se sont rendus sur place pour constater les faits. L'animal carbonisé a pu être identifié grâce à la puce qu'il portait. Il s'agissait d'un berger allemand mâle âgé de 14 ans, dont le propriétaire serait originaire du Pas-de-Calais.



Selon les premiers éléments, le chien avait les pattes cassées. Son corps a été transporté en fourrière animale afin d'être autopsié. On ignore encore s'il a été brûlé avant ou après sa mort.



Le maire d'Equihen-Plage et Opale Capture Environnement déposent plainte dans cette affaire. La brigade de gendarmerie de Neuchâtel-Hardelot a ouvert une enquête.