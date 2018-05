Estrée-Blanche : deux civils décorés pour leur héroïsme pendant l'incendie mortel

Une minute de silence devant la maison

Estrée-Blanche n'a pas tout à fait pansé ses plaies, cinq mois presque jour pour jour après le terrible incendie qui a emporté deux sapeurs-pompiers volontaires -z - ainsi qu'à deux jeunes de 22 et 16 ans -Et surtout, la commune du Pas-de-Calais. Ils ont été décorés ce mardi midi.La cérémonie a rassemblé, mais aussi le maire, le sous-préfet de Béthune, la commissaire de police de Saint-Omer, deux officiers de la gendarmerie et de nombreux pompiers de la caserne de Lillers et d'Aire-sur-la-Lys.Le cortège est parti en fin de matinée de la salle des fêtes d'Estrée-Blanche pour rejoindre la maison sinistrée le 7 janvier, oùPuis le groupe s'est rendu aux deux monuments aux morts de la ville avant de regagner la salle des fêtes.