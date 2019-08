Fiennes : une femme retrouvée morte dans un véhicule, son compagnon les veines tranchées

Une femme présentant des traces de strangulation a été retrouvée morte ce lundi matin dans un véhicule en bordure d'un champ de Fiennes (Pas-de-Calais), un homme qui serait son compagnon inconscient, les veines tranchées, à ses côtés, a-t-on appris de source judiciaire.Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un homicide suivi d'une tentative de suicide, selon le parquet de Boulogne-sur-mer, confirmant une information de La Voix du Nord Selon le quotidien régional, la femme serait âgée de 35 ans. Au moment où l'homme, qui semble être son compagnon, a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital, il n'était pas entre la vie et la mort. C'est un passant qui a prévenu les gendarmes.En 2018, 121 femmes ont été tuées lors de violences conjugales. La France est le deuxième pays où le nombre de féminicides est le plus élevé en Europe, après l'Allemagne.