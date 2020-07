Fontaine-lès-Croisilles : une femme de 88 ans grièvement blessée après l'explosion d'une friteuse

Une octogénaire a été gravement blessée samedi, en fin d'après-midi, à la suite d'une explosion survenue à son domicile, situé rue Bullecourt à Fontaine-les-Coisilles (Pas-de-Calais), entre Arras et Cambrai.Les faits sont survenus vers 17H20, indiquent les sapeurs-pompiers qui sont intervenus dans une "habitation totalement enfumée". Un périmètre de sécurité a été mis en place et ils ont aussitôt pris en charge la victime, âgée de 88 ans et qui avait au préalable été extraite de son domicile par ses voisins.Elle se trouvait en arrêt cardio-respiratoire mais les secours sont parvenus à la réanimer et à stabiliser son état. Elle a aussitôt été transportée par hélicoptère au Centre hospitalier régional de Lille. "Après reconnaissance, il s'agit d'un feu de friteuse", précise encore le SDIS 62. La victime était seule dans l'habitation au moment de l'explosion.