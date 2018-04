Les gardes d'honneur de Notre-Dame-de-Lorette au coeur d'un hommage aux Poilus à Paris

On a sauté sur l'occasion l'année dernière pour être les premières femmes

La Garde d'honneur de Notre-Dame-de-Lorette au coeur d'un hommage aux Poilus à Paris

Intervenants : Benoit Bocquet, Garde d'honneur depuis un an ; Maureen Zajac, Garde d'honneur depuis un an ; Frédéric et Corentin Joly, Père et fils, gardes depuis 2 et 3 ans. - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Lou Kisiela, Arrantxa Belderrain et Joe Fisher. Montage d'Antonio Da Fonseca.

De mars à novembre, ils accueillent les visiteurs qui cherchent leurs aïeux. Des milliers de gardes d'honneur de tout âge qui se relaient sur le plus grand cimetière militaire de France,Malgré leur mission discrète, ces volontaires étaient au cœur des célébrations qui se sont déroulées hier à Paris, du Mont Valérien à l'Arc de Triomphe.Un événement qui se déroule, mais oùhier. "Ça fait des années qu'on voulait rentrer et on pouvait pas" rappelle Maureen, jeune garde d'honneur depuis un an. "On a sauté sur l'occasion l'année dernière pour être les premières femmes.""On a eu des grand-parents et arrière-grands-parents qui ont été touchés par ça de près ou de loin," confie quant à lui Frédéric Joly, venu avec son fils Corentin, garde d'honneur comme lui.Les gardes d'honneur du bassin minier étaient accompagnés par l'harmonie d'