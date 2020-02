La gare d'Avion investie par des manifestants pour dénoncer 17 arrêts de trains en moins chaque jour

Reportage de Narjis El Asraoui et Sergio Rosenstrauch

Des habitants et des élus d'Avion et de ses environs ont investi la gare ce jeudi matin, après plusieurs semaines de négociations non fructueuses avec la SNCF. "Le matin, il y a 80 personnes qui vont sur Lille, des étudiants, des gens qui travaillent Lille, l'hôpital de Lille, c'est important aussi pour certaines personnes", dénonce Daniel Branchu, responsable des usagers de la gare de Méricourt."Il n'y a que deux solutions : ou aller à Lens où le parking est saturé et payant, ou aller à Billy(-Montigny) où le parking est saturé aussi", déplore Bernard Baude, le maire (PCF) de Méricourt. "C'est une aberration de voir des trains passer et qui ne s'arrêtent pas".Avec la nouvelle grille horaire de la SNCF mise en place le 15 décembre dernier, ce sont 17 trains, chaque jour, qui ne s'arrêtent plus désormais en gare d'Avion.Face à la grogne, des responsables de la compagnie ferroviaire ont fait le déplacement depuis Lille, à la mi-journée, avec des propositions. "Des études et un travail ont été faits pour ajouter quatre trajets dans le sens d'Avion vers Arras et quatre trains dans le sens d'Arras vers Avion", assure Arnaud Fauchille, responsable TER Hauts-de-France."Je crois que ça a été une avancée aujourd'hui", se satisfait Jean-Marc Tellier, maire (PCF) d’Avion. "Ils nous ont pris au sérieux puisqu'ils sont venus de Lille pour nous rencontrer. Ils ont accepté qu'on puisse les rencontrer avec la participation des manifestants. C'est un pas important."Une avancée peut-être pour Avion… mais les négociations vont se poursuivre jusqu'à l'obtention d'arrêts supplémentaires pour les communes voisines.