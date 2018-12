Gilets jaunes : 179 interpellations dans le Pas-de-Calais depuis le début du mouvement

Calais, Boulogne et le bassin minier

Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les services de police et de gendarmerie du Pas-de-Calais ont procédé à, dont, selon un bilan de la fin d'année 2018 dressé par la préfecture du Pas-de-Calais, qui évoque pêle-mêle ​​​​​les manifestations lycéennes et les aides économiques aux entreprises.Parmi ces gardes à vue,38 poursuites d'enquête en préliminaire ont été ouvertes, 52 ont été convoquées par une officier de police judiciaire et 14 n'ont fait l'objet que d'un simple rappel à la loi.Les principaux affrontements se sont concentrés, rappelle la préfecture, " sur Calais , certains sites du bassin minier et sur Boulogne-sur-Mer". Et de fournir le chiffre des blessés parmi ls forces de l'ordre :, dont un grièvement. Du côté des manifestants, on dénombre".





112 interpellations pour les manifestations de lycéens

En ce qui concerne les manifestations lycéennes qui ont agité le début du mois de décembre , la préfecture du Pas-de-Calais compte, dontdes forces de l'ordre blessés etLa préfecture du Nord n'a, elle, pas communiqué sur le nombre total d'interpellations.