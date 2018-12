Gilets jaunes : l'A16 réouverte à la circulation après avoir été coupée à Saint-Folquin

L'autoroute A16 a été bloquée pendant quelques heures ce samedi matin dans les deux sens à hauteur de Saint-Folquin (échangeur n°51) près de Calais suite à une action des Gilets jaunes. Ces derniers s'étaient rassemblés depuis Dunkerque, Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer et surtout de Calais, où un marche pacifique de 70 personnes s'était tenue ce matin.



Selon notre journaliste sur place, près de 300 manifestants se trouvaient sur la chaussée. Une déviation obligatoire par l'échangeur n°50 (Nouvelle-Eglise) avait été mise en place dans le sens France-Belgique, et une déviation par l'échangeur n°52 (Bourbourg) dans le sens Belgique-France.



Fin du blocage Vers 11h15, après l'intervention des CRS, les Gilets jaunes ont été délogés de l'autoroute et cette dernière a été rouverte à la circulation dans les deux sens. Des ralentissements sont à noter aux abords des zones de déviations (échangeurs n°50 et n°52)