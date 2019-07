Gilets jaunes : les commerces de Calais, Béthune et Lille vont recevoir des aides financières

35 centres-villes vont en bénéficier

C'est décidé : Lille, Calais et Béthune vont recevoir des aides financières de la part du gouvernement pour "revitaliser" leur centre-ville, "dont l'activité commerciale a été pénalisée par le mouvement des gilets jaunes". Le ministère de l'économie et des finances l'a annoncé aujourd'hui, mercredi 31 juillet, dans un communiqué Le but affiché est de "soutenir le commerce de proximité" et "faire revenir les clientèles dans les centres-villes".Au total, 35 villes vont pouvoir bénéficier de ces subventions du gouvernement, notamment Bordeaux, Toulouse, Saint-Étienne, Quimper, Nantes, Dijon, Marseille...Une somme globale de 5,7 millions d'euros, débloquée par le ministère de l'économie et des finances. "35 projets de collectivités ont été retenus en mai dernier pour soutenir et cofinancer des action visant à inciter et faciliter le retour de la clientèle", peut-on lire dans le communiqué. À Lille, la baisse du chiffre d'affaires pour les commerçants était estimée à 30% par certains . Les manifestations répétées tous les samedis entre novembre et mars ont en effet pu être contraignantes, voire handicapantes, pour les commerçants de proximité.