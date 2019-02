Gilets jaunes : la députée LREM du Pas-de-Calais Brigitte Bourguignon reçoit une “glaçante” lettre de menaces

Fabien SUDRY, préfet du #PasdeCalais, apporte son soutien à @BrigBourguignon @AssembleeNat . Il condamne de façon la plus catégorique et avec la plus grande fermeté ces propos et ces atteintes inadmissibles à une élue de la #République française. — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) 12 février 2019

"Nous ne sommes plus dans des revendications sociales"

"Nous allons vous faire subir aussi, chacun votre tour, quique vous approuvez contre les Français." Le ton est sans équivoque et la lettre, anonyme mais signée "", est arrivée ledernier à la permanence de la députée du Pas-de-Calais Brigitte Bourguignon, ex PS devenue LREM."J'étais plutôt sur la colère, sur le coup, parce queréagitl'élue. "Je pense qu'il y a des gens qui ont oublié aujourd'hui en France que quand on écrit ce genre de choses,."Une colère aussi motivée par le fait que "ce genre de menaces directes, chacun les reçoit depuis trois mois dans un silence assourdissant de la classe politique." La lettre est d'ailleurs adressée aux "députés Macroniens", aussi peut-on penser qu'elle n'en était pas la seule destinataire."Moi, ce qui me révolte en ce moment, c'est ça : c'est ce silence qui excuserait des exactions de ce genre. Nous ne sommes plus dans des revendications sociales, du pouvoir d'achat,, et c'est ça qui me met en colère."En 2017, en plein débat sur la loi Travail, la députée du Calaisis avait témoigné à l'Assemblée nationale des insultes et des menaces qu'elle recevait sur les réseaux sociaux, et avait reçu le soutien des députés.