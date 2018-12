Gilets Jaunes : la préfecture interdit des rassemblements ce week-end dans le Pas-de-Calais

à Calais , au niveau de l'échangeur 43 de l'autoroute A16 et dans les rues adjacentes, notamment le rond-point dit "KFC / Jardiland", où des heurts violents ont opposé forces de l'ordre et manifestants ces dernières semaines.

à Fresnes-les-Montauban, au rond-point menant à l'autoroute A1 et à la barrière de péage.

à Gavrelle, au rond-point menant à l'autoroute A1.

Restrictions sur la vente d'alcool

la vente et le transport à titre non professionnel de tous carburants hydrocarbures dans des contenants portatifs.

le port, le transport et l’usage de produits acides corrosifs , de tous produits inflammables et chimiques à titre non professionnel.

la vente, la consommation et le transport à titre non professionnel de boissons alcoolisées.

la détention et l'utilisation, sur la voie publique, des artifices de divertissement (de C2 à C4 et de K2 à K4) par les particuliers

Plusieursont été pris par les services de l'Etat pour ce week-end dans le. Ils visent notamment les "points chauds" du mouvement des Gilets Jaunes.Ainsi,Cette interdictionLa préfecture du Pas-de-Calais a également annoncé l'interdiction, pour l'intégralité des journées de samedi et dimanche, sur l'ensemble du domaine public, de :Dans un communiqué diffusé ce vendredi,, préfet du Pas-de-Calais, appelle "à la responsabilité et au civisme de l’ensemble des manifestants"., la préfecture interdit à partir de ce vendredi, 20h, et jusqu'à dimanche, 20h :