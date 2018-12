Gilets jaunes : les rassemblements interdits la nuit du Nouvel an à Calais et à Hénin-Beaumont

A16 et rond-point "des Vaches"

Plus de 1000 forces de l'ordre

Le préfet du Pas-de-Calais ne veut pas de débordements liés aux Gilets jaunes la nuit, la veille et le lendemain du Nouvel an, dans les deux principales communes du département où se concentre la mobilisation : deux arrêtés différents ont été pris, concernant, l'un à Calais, l'autre à Hénin-Beaumont., la préfecture a interdit tout rassemblement sur la voie publique entre(Eurotunnel) et(Marck-Est)ainsi que dans les rues adjacentes et la rocade portuaire, sur une durée de 48 heures :, les rassemblements seront interdits au niveau du "» et dans les rues adjacentes"Le préfet du Pas-de-Calais précise par ailleurs, dans un communiqué, queseront mobilisés à l'occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre.Il rappelle également que la vente et le transport de carburants hydrocarbures, de produits acides corrosifs, de produits inflamables et chimique et d'engins pyrotechnique seront interdits dujusqu'au