Grande-Synthe : 1800 migrants évacués du camp du Puythouck, une troisième opération en moins de deux mois

© FRANCOIS LO PRESTI / AFP

1800 migrants

© FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Sixième évacuation en cinq mois

Près de 700 forces de l'ordre (gendarmes et CRS)sont sur place, ainsi que le préfet du Nord. Cette opération de "mise à l'abri", selon les mots de la préfecture du Nord, a été lancée à 8 heures etLa préfecture, qui évoque uneselon un communiqué, est censée "conduire vers des structures adaptées ces personnes dont les plus vulnérables en famille"."Ça fait 20 ans qu'ils procèdent comme ça, ils n'ont toujours pas compris qu'il fallait mettre en place de la prévention, des solutions, ils ne sont que dans la répression" déplore Jean-Claude Lenoir, de l'association Salam. Il précise que beaucoup de migrants informés de l'opération étaient déjà partis ce matin, "mais demain, beaucoup seront revenus"Le nouveau ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sera à Grande-Synthe ce mardi après-midi. Après avoir visité la zone du Puythouck, il se rendra au commissariat de Dunkerque., la sixième en cinq mois Le 28 septembre, déjà, 271 personnes avaient été ainsi "mises à l’abri" , essentiellement des familles et des personnes fragiles. Le 6 septembre, c’étaient 550 migrants qui étaient évacués , dont près d’un tiers de familles.Après les deux précédentes évacuations, les migrants – en majorité des kurdes irakiens – ont ensuite afflué de nouveau vers Grande-Synthe pour pouvoir passer au Royaume-Uni.