Documentaire : La Ville Monde

teaser docu la ville monde

En mars 2016, pour faire face à l’arrivée massive de réfugiés à Grande-Synthe à 40 km de Calais, le maire de la ville, Damien Carême, révolté et combatif, crée sans l’aide et contre l’avis de l'État, le(Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) de France "". Il est, puis géré par l’association Utopia 56 Engagé et déterminé,, a conseillé sa conception. Et si? Et si les migrants s’y installaient durablement ? L’Histoire nous prouve que bien des bidonvilles à travers le monde sont à terme devenus des villes ou des quartiers urbains. Pourquoi pas une "ville monde" à La Linière ?Sur place, confronté à la réalité, l’architecte tente de convaincre tous les acteurs (mairie, ONG, réfugiés...), queet qu’il faut le projeter, non comme un camp, mais. Mais la pensée d’une architecture utopiste se cogne à la réalité du terrain.La Ville Monde, un documentaire à voirsur France 3 Hauts-de-France !