Évacuation du campement de Grande-Synthe : “Ça n'était plus possible”, explique Damien Carême

"Il y a très peu de retours"

France 3 Nord Pas-de-Calais Près de 700 policiers et gendarmes étaient à Grande-Synthe (Nord) ce matin pour "mettre à l'abri" près de 1800 migrants, dont beaucoup de familles. La sixième évacuation en cinq mois.

Tout le monde demandait cette évacuation depuis des semaines", a déclaré M. Carême,Face aux arrivées régulières de migrants àces dernières semaines, M. Carême s'était dit prêt en septembre, en l'absence d'action de l'État, à rouvrir le camp de la Linière, détruit par un incendie en 2017 et qui accueillait 1500 personnes."À l'époque, j'avais ouvert la Linière car l'État ne faisait rien, pour répondre à une urgence humanitaire., a-t-il précisé. Depuis 8h mardi, des centaines de policiers évacuent la zone du Puythouck , où vivent en grande majorité desqui doivent être pris en charge dans des centres d'accueil des Hauts-de-France."Il y a très peu de retours" de ces centres vers Grande-Synthe, a assuré M. Carême. "Sur les mises à l'abri, il n'y a que 10 à 20% des gens qui reviennent. Ça veut dire que ça marche pour 80% des gens.""On sait que des personnes reviennent régulièrement car on est sur la route vers l'Angleterre", a-t-il toutefois nuancé, sans plus de précisions sur la solution à apporter à long terme. "Normalement, c'est un problème que doit gérer l'État., a-t-il poursuivi, précisant qu'il devrait rencontrer