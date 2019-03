Grande-Synthe cherche deux nouveaux maraîchers bio pour atteindre l'autonomie alimentaire 100% locale

Grande-Synthe fait un nouveau pas vers son objectif d'autonomie alimentaire 100% bio et locale

Grande-Synthe veut. Une de ses pistes est de faciliter l'accès à des surfaces cultivables pour permettre la production de denrées bio. Un moyen, selon les élus, de "mettre en œuvre un système alimentaire à la fois".Ainsi, 5 nouveaux hectares viennent de rejoindre les 8,6 acquis en 2017 par la Ville pour son projet de "fermes urbaines multi-services" . Les maraîchers déjà installés depuis 2018 approvisionnent les cantines scolaires "dans une logique de vente directe ou en". Objectif : promouvoir une alimentation locale, sans être dans une logique unique de production."On sera, avec ce terrain,sur la ville pour les cantines scolaires, les personnes âgées et peut-être de la restauration d'entreprise, annonce Damien Carême, maire de Grande-Synthe. Et, pour les 23 000 habitants." Et Jean-Christophe Lipovac, directeur de projet Transition écologique et sociale à Grande-Synthe, d'ajouter : "Pour nous, il y a une dimension pédagogique importante, ce qu'on aimerait, c'est que les habitants, les enfants, les écoliers puissent".Bastien Danneels, retenu lors du premier appel à candidature, a été séduit par les arguments du projet. Bâtiments agricoles directement fonctionnels, réseau d'irrigation et réhabilitation de serres existantes par la Ville, et surtout, à l'année. "Rien que de mettre le foncier à disposition, permettre à des gens qui ne sont pas issu du milieu agricole d'y accéder... c'est", assure-t-il.Les maraîchers commencent avec un bail d'un ou deux ans pour démarrer, avec appui technique et juridique., alors que ces terres historiquement maraîchères de la famille Muyls ne trouvaient pas de repreneur depuis de longues années."J'y réfléchis depuis deux ou trois ans et aujourd'hui,...", estime Hervé Dange, l'un des porteurs de projet. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 19 avril, l'appel à candidatures est téléchargeable sur le site de la Ville . Alors comme le résume Jean-Marie Muyls, maraîcher à la retraite : "tout ce qu'il faut faire, c'est, c'est tout !".