Grande-Synthe : le conseil d'État valide la fermeture du centre Zahra pour six mois

Soutien au Hezbollah et au Hamas

Le Conseil d'Étatla fermeture pour six mois du "Centre Zahra" de Grande-Synthe, qui avait fait l'objet début octobre d'une opération de police.L'association chiite était" précise la préfecture du Nord dans un communiqué. En particulier lepalestinien et lelibanais.Cette fermeture, demandée par la préfecture du Nord dans les heures qui ont suivi l'opération, avait été contestée par l'association mais la décision avait parla suite été validée le 19 octobre par le tribunal administratif de Lille "La fermeture du « Centre Zahra France » est , par conséquent, maintenue pour une durée de six mois" conclut donc la préfecture.