Grande-Synthe : Damien Carême défend sa politique d'ouverture dans une convention sur les migrations

Intervenants : Damien Carême, Maire (EELV) de Grande Synthe ; Nathalie Perrin-Gilbert, Maire (SE) du 1er arrondissement de Lyon ; Philippe Bouyssou, Maire (PCF) d'Ivry-sur-Seine - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Lila Haffaf et Flavien Bellouti

Des maires de toute la France rassemblés

Des enfants qui jouent, des dessins sur les murs... Ils sont près de 270 migrants à occuper ce gymnase de Grande-Synthe. Un hébergement qui ne date pas du Plan Grand Froid, mais qui soulage les migrants." confie l'un d'entre eux. "Si on avait pas cet endroit on devrait vivre dans une jungle".Malgré l'incendie du camp de Grande-Synthe l'an dernier, le maire Damien Carême n'a pas renoncé à sa politique d'ouverture et d'accueil inconditionnel."Moi je laisse pas des êtres humains dormir à la rue, qu'on soit SDF, qu'on soit de passage sur la commune, exilé, on les accueille" décrète l'élu EELV. ", et ça il est hors de question qu'on retrouve des personnes dans les sous bois."Cette vision, Damien Carême l'a aussi défendue au cours de la convention nationale sur l'accueil et les migrations" qui a rassemblé des élus de toute la France à Grande-Synthe.Les maires y saluaient l'action du maire écologiste, comme Nathalie Perrin-Gilbert, maire (SE) du 1arrondissement de Lyon pour qui "Damien Carême fait la démonstration queet puis qu'on peut être suivi quand on est élu par les habitants, par le tissu associatif local".