Grande-Synthe : l'évacuation du camp de migrants en septembre 2017 jugée illégale

Evacuation illégale à #GrandeSynthe, le préfet du Nord condamné.



Le tribunal administratif de Lille vient de confirmer l’illégalité de l’évacuation menée par le préfet du Nord à Grande-Synthe (59) le 19 septembre 2017. — Auberge des Migrants (@AubergeMigrants) 12 mars 2019

Satisfaction des associations

La préfecture avait autorisé la police, par arrêté du 13 septembre 2017, à procéder à des contrôles d'identité, à l'inspection visuelle et la fouille des bagages et des véhicules autour de laoù vivaient plusieurs centaines de migrants, lors de l'évacuation du 19 septembre.Pour justifier ces contrôles de "toute personne quel que soit son comportement" sur quatre zones, l'arrêté faisait valoir que des "individus proches des réseauxislamistes violents" pourraient profiter des "flux importants" de véhicules sur le littoral entre la France et la Belgique "pour s'y infiltrer afin de passer inaperçus et menacer la sécurité publique.""Eu égard à la situation ayant justifié la mise en oeuvre de l'état d'urgence en France, la décision attaquée, par son caractère général et impersonnel, porte une atteinte excessive aux droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", estime le TA dans un jugement du 7 mars dont l'AFP a eu copie.Le tribunal a également annulé la décision préfectorale du 19 septembre de recourir à la force publique, décision "". La juridiction estime que celle-ci n'était fondée ni sur une décision judiciaire ordonnant l'expulsion sans droit ni titre des occupants du domaine public, ni sur une décision administrative de la mairie, ni sur une décision dului-même.Il rejette ainsi l'argument de la préfecture qui justifiait le recours à la force publique par une "". Le tribunal relève que des migrants ont été amenés dans des centres d'accueil sans leur consentement, qu'ils n'ont pas pu rassembler leurs biens avant le départ et que les tentes ont été détruites par les forces de l'ordre. Certains migrants étaient en outre revenus dans ledès le lendemain.Les associations, qui avaient saisi le TA, avec des migrants, ont salué mardi cette décision. "Alors qu'une cinquantaine d'expulsions de terrain ont à nouveau eu lieu à Grande-Synthe depuis mai 2018, cette décision vient dénoncer la politique menée par l'Etat sur le littoral du Nord", ont réagi dans un communiqué la fondation Abbé Pierre, le Gisti, la Cimade Nord Picardie, Médecins du Monde, Salam Nord/Pas-de-Calais et la Ligue des droits de l'homme."Ces opérations d'évacuation ne protègent pas les personnes. Elles renforcent leur vulnérabilité et leur précarité", ajoutent les signataires, qui demandent" à nouveau que des solutions d'hébergement adaptées et durables soient proposées" et que "les personnes puissent accéder à leurs droits fondamentaux".poursuivent-ils. Sollicitée par l'AFP, la préfecture du Nord n'a pas donné suite.