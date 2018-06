Grande-Synthe : plus de 300 migrants conduits vers des centres d'accueil

Déboutés de l'asile en Allemagne

#GrandeSynthe La police est intervenue tôt ce matin au camp de migrants près des jardins familiaux https://t.co/9KuiJirRae — Le Phare Dunkerquois (@pharedk) 11 juin 2018

L'opération a démarré vers 7h00 ce lundi matin. En tout, 336 personnes migrantes ont été invitées à monter dans des bus,(CAO) ou les(CAES) de la région Hauts-de-France.Trois semaines après l'évacuation du gymnase de Grande-Synthe qui avait concerné près de 400 migrants , cette nouvelle opération de mise à l'abri conduite par les autorités préfectorales s'est déroulée "dans le calme, sans incidents", selon Olivier Caremelle, directeur de cabinet du maire de Grande-Synthe.Les migrants s'étaient installés aux abords de l'usine Air Liquide, site classé Seveso. Ils sont principalement, et viennent directement d'Allemagne, où ils ont été déboutés de l'asile. Des hommes seuls principalement."Ils arrivent au rythme de 10 à 15 chaque jour", indique Olivier Caremelle. "Les filières sont très organisées, très maîtrisées." Grande-Synthe, à 40 km à l'Est de Calais, continue d'être une étape sur la route de l'Angleterre, denrier espoir des candidats à l'exil en Europe.Les hommes isolés ont été conduits vers les centres de Villeneuve d’Ascq, Bailleul, Armentières, Saint-André-lez-Lille, Douai ou Cuincy.50 personnes en famille ont également été mises à l’abri et conduites vers Lille.