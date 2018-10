Grande-Synthe : le préfet du Nord ordonne la fermeture du centre chiite “Zahra”

"Soutien marqué" à des organisations terroristes

Le préfet du Nord a, accusant dans un arrêté ce lieu de culte de contribuer à "la diffusion de l'islam radical chiite à l'échelle européenne"."Est prononcée pour une durée de six mois la fermeture du lieu de culte Centre Zahra", peut-on lire dans cet arrêté daté du 15 octobre et signé par le préfet Michel Lalande.Ce dernier considère notamment que "le lieu de culte hébergé dans le centre Zahra diffuse des messages légitimant ouvertement le jihad armé" et qu'incitant "à la haine, à la discrimination et à la violence".Le 2 octobre, les locaux du centre avaient fait l'objet d'une vaste opération antiterroriste, à l'issue de laquelle. Les perquisitions administratives avaient débouché sur la découverte d'armes à feu détenues illégalement.Le lendemain, le trésorier de l'association avait été, renvoyé au 24 octobre.L'opération a été lancée à la suite du "soutien marqué" à "plusieurs organisations terroristes" des dirigeants de l'association, dont les avoirs ont été gelés.