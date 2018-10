Grande-Synthe : le trésorier du centre Zahra condamné à six mois de prison ferme pour détention d'arme

Le trésorier de l'association chiite Centre Zahra à Grande-Synthe, dont les locaux ont fait l'objet d'une vaste opération antiterroriste , a été condamné ce mercredi 24 octobrepar le tribunal correctionnel de DunkerqueIl a également été condamné. Le tribunal n'a pas prononcé de maintien en détention.Le procureur avaitLe 2 octobre, les locaux du centre avaient fait l'objet d'une, à l'issue de laquelle trois personnes avaient été placées en garde à vue. Les perquisitions administratives avaient débouché sur la découverte d'armes à feu détenues illégalement.Le lendemain, le trésorier de l'association, gérant d'une boulangerie à Grande-Synthe, avait été placé en détention provisoire en attendant son procès pouret pour lesquels il n'avait pas d'autorisation.L'opération avait été lancée à la suite du "soutien marqué" à "plusieurs organisations terroristes" (notamment le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais) des dirigeants de l'association,Lors de son jugement en comparution immédiate mercredi, l'homme de 47 ans au casier judiciaire vierge, a expliqué qu'il détenait ses armes car selon lui le centre et la communauté chiite étaient "menacés" notamment après "l'attentat du Bataclan"."On est mal aimés,, c'est pour cela que j'ai décidé de placer des armes dans le coffre au cas où quelqu'un voudrait nous faire du mal", a-t-il déclaré à la barre.Dans un arrêté daté du 15 octobre, le préfet du Nord a ordonné la fermeture de ce lieu de culte chiite près de Dunkerque, l'accusant deà l'échelle européenne".Le préfet Michel Lalande avait considéré notamment que "le lieu de culte hébergé dans le centre Zahra" diffusait "des messages légitimant ouvertement le jihad armé" et qu'il se livrait "en permanence à".