Grande-Synthe : vaste opération de police pour arrêter un homme soupçonné d'être un passeur

Le suspect blessé

De nombreuxont bouclé le secteur du bois de, à, pendant près d'une heure et demi ce mardi soir. Motif ? Une opération visant àsoupçonné d'être celuidernier.A l'époque, un camp de migrants s'était créé au bois de Puythouck et était en cours de démantèlement. Le 21 septembre, des fonctionnaires de la police aux frontières () étaient alorstandis qu'ils intervenaient dans le cadre d'une enquête sur des. Le passeur présuméUne enquête était ouverte poursur personne dépositaire de l’autorité publique.Pour le moment, on ignore comment la policeâgé d'une trentaine d'années. Quoi qu'il en soit, celui-ci a été. Il a d'ailleurs été blessé en recevant. L'individu a été transporté au centre hospitalier deD'après une source proche du dossier,au moment de son interpellation. Laétait également présente au moment de l'opération. Una été aperçu sur zone.